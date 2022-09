x x

UBOLDO – Un pensiero, una foto e una serie di dolci per ricordare e omaggiare la regina Elisabetta scomparsa lo scorso 8 settembre nel castello di Balmoral in Scozia.

E’ quello che ha fatto la pasticceria La Buongustaia, di via IV novembre, creando una serie di torte con i colori e le forme dei cappellini della sovrana. Tanti i dettagli dai fiori alla bandiere inglese che arricchiscono torte azzurra, gialla, rosa che ricordano i cappellini di Elisabetta II.

A presentare l’omaggio una frase condivisa sui social: “Una donna da ammirare, è stata la metamorfosi della monarchia, ha visto il mondo cambiare e ha scritto quasi un secolo di storia e insegnandoci che “Devi imparare a stare al mondo, per te stesso e per quello in cui credi e, a volte, scusate il linguaggio, dare qualche calcio nel sedere. Vi aspettiamo oggi con un dolce omaggio ad una donna tosta, combattiva e ligia ai protocolli reali”

