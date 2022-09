x x

SARONNO – ORIGGIO – UBOLDO – CARONNO “Il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis, costituitosi ufficialmente nelle scorse settimane, ha inviato in questi giorni alle amministrazioni dei comuni di Origgio, Uboldo, Caronno Pertusella e Saronno una lettera chiedendo di aprire un tavolo di confronto con i privati intenzionati all’acquisto dell’area nei pressi della Strada Provinciale Varesina, dove aveva sede la storica azienda Novartis”.

Inizia così la nota che riporta sotto i riflettori il tema del futuro dell’area ex Novartis dopo il trasferimento degli uffici della multinazionale a Milano nell’agosto scorso. à

“La lettera, firmata anche da altre realtà del territorio che da anni si impegnano nella

salvaguardia ambientale (Amici del Bosco di Origgio, ECO ’90 Uboldo, ATTAC Saronno),

chiede all’amministrazione origgese di farsi capofila nell’affrontare le problematiche che

seguiranno il passaggio di proprietà dell’area in questione, in primis quelle legate all’impatto

ambientale e viabilistico. La responsabilità ambientale, etica e sociale deve essere infatti alla

base dell’azione non solo delle amministrazioni coinvolte, ma anche delle aziende private

che subentreranno, come ci ricorda la nostra Costituzione che afferma: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

L’articolo 41 è oggi più che mai linea guida su cui il Comitato vuole impostare la sua azione

di sensibilizzazione. Il Comitato sta lavorando a materiali e incontri per presentare nelle prossime settimane le proprie idee alla popolazione. Chiunque voglia partecipare attivamente o avere informazioni sulle iniziative in programma può scrivere a [email protected].

