TRADATE – “Finalmente è tornata la Mostra agricola zootecnica di Tradate giunta alla sua 35esima edizione. Un evento sempre molto atteso che negli anni ha saputo richiamare oltre agli addetti del settore anche tante famiglie ed appassionati”: lo sottolinea la vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza, che era presente lo scorso fine settimana al taglio del nastro di questo evento.

Come ricorda Brianza, “anche per questa edizione il consiglio regionale non ha fatto mancare il proprio sostegno concreto patrocinando l’evento a dimostrazione dell’importanza che Regione Lombardia attribuisce a questa bella iniziativa!” Una kermesse che ha iniziato il weekend tradatese, richiamando tantissimi visitatori.

(foto: il taglio del nastro della manidestazione)

12092022