SARONNO – I primi a tornare nelle aule sono stati i piccoli della scuole materne e dei nidi lo scorso 5 settembre ma oggi parte il nuovo anno scolastico per i regimini, i bimbi di prima elementare che iniziano il proprio percorso di studio e per i diplomandi che si preparano a sostenere l’esame di stato, la maturità.

Il polo scolastico saronnese torna così in piena attività riprendendo ad essere un cuore pulsante della città. Tra le novità l’addio alle mascherine e i nuovi dirigenti scolastici per istituti storici come il liceo Legnani e il liceo GB Grassi.

Ma quanti sono i ragazzi del polo scolastico saronnese? Quest’anno sono 12.333 non si è registrato, come in altre zona della provincia di Varese un calo degli iscritti. Come ha recentemente spiegato l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò il numero delle classi prime è sostanzialmente invariato c’è solo una classe in meno alla scuola Rodari.

Gli iscritti agli asili nido, pubblici e privati, sono 188, mentre quelli delle scuole maternae comunali gestite dall’istituzione comunale Zerbi sono 412 a cui si aggiungono i 76 della Regina Margherita alla Cassina Ferrara. Gli studenti delle elementari e delle medie sono poco più di 4.500: Sant’Agnese (341), Leonardo da Vinci (983), Ignoto Militi (930), Aldo Moro (699), Orsoline (369), Castelli (589) e Prealpi (57).

Per quanto riguarda le superiori gli studenti che arrivano da 4 province sono oltre 7.600: liceo Legnani (1498), Itc Zappa (1136), Its Riva (1121), Lisceo scientifico Grassi (944), Ipsia Parma (847), Ial Lombardia (650), Itis Riva serale (115), Padre Monti (382) Prealpi (460), Castelli (206), Orsoline (330).

