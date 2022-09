x x

SARONNO – “L’Amministrazione comunale augura a tutti gli studenti, ai docenti, al personale e alle famiglie un buon inizio per l’anno scolastico 2022 e 2023 iniziato oggi”: così una nota dell’ente locale sull’appuntamento odierno che ha coinvolto i giovani saronnesi e del comprensorio.

Questa mattina, la vicesindaco Laura Succi e l’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Gabriele Musarò, hanno inaugurato l’anno scolastico alla scuola media Aldo Moro, partecipando al benvenuto dei “primini” e alla suddivisione delle quattro classi. “L’augurio per loro e per i colleghi di tutte le scuole saronnesi – sono più di 12.300 gli alunni che, dall’infanzia alle superiori, animeranno i plessi del territorio – è di un anno sereno, di apprendimento, di crescita e di tante soddisfazioni” rilevano dal Comune.

(foto: amministratori comunali stamane in una scuola di Saronno)

