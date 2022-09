x x

SARONNO – “Ringrazio la consulta dello sport, le trenta asd sportive che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento”.

Inizia così il commento a caldo dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò che commenta l’iniziativa Sport al centro che ieri ha trasformato il centro di Saronno in una maxi palestra a cielo aperto per permettere i piccoli saronnesi di provare nuove discipline.

“È stato molto partecipato, dando la possibilità alle famiglie di conoscere l’offerta formativa sportiva della città. Inoltre, un modo fattivo per sostenere indirettamente lo sviluppo delle società sportive. Un grazie agli uffici comunali che hanno permesso che tutta la manifestazione si svolgesse senza alcun problema”.

QUI LE FOTO

—-

