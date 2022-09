x x

SARONNO – Intenso weekend sportivo, quello appena trascorso per i club della zona. Nel calcio, in serie D nuovo passo falso per la Caronnese.

Sempre in serie D, seconda vittoria consecutiva e primo posto in classifica per la Varesina calcio.

In Eccellenza, ko interno per l‘Ardor Lazzate.

In Promozione l’Accademia Inveruno ribalta i pronostici e batte il Fbc Saronno.

Sempre in Promozione brilla l’Universal Solaro vincente nel derby con l’Aurora Cmc Uboldese.

ancora in Promozione, vince l'Esperia Lomazzo neo promossa in categoria.

In Prima categoria, pari del Rovellasca 1910, risultati alterni per le formazioni locali: ko il Sc United, pari l’Asd Ceriano.

In Prima categoria, pari del Rovellasca 1910, risultati alterni per le formazioni locali: ko il Sc United, pari l'Asd Ceriano. In Seconda categoria va al Cistellum il derby locale con la Gerenzanese.

