SARONNO – Strade pericolose per i ciclisti a Saronno: oggi l’ennesimo incidente che ha coinvolto una “due ruote”, dopo quelli avvenuti nelle ultime settimane. Il fatto è successo alle 14.10 in via Frua nei pressi dell’incrocio con via Don Stoppani, dopo lo scontro con una automobile un ciclista è caduta a terra. Il ragazzo, ventenne. è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa saronnese, ed è stato trasportato all’ospedale cittadino; non ha comunque riportato gravi conseguenze.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale: gli agenti hanno compiuto i rilievi del sinistro e raccolto le testimonianze dei presenti, ed ora stanno ricostruendo con precisione quel che è avvenuto anche per mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

13092022