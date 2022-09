Ieri a Saronno: scoppia la polemica del gazebo… e quella dei fischietti. Rissa in centro con ferito. Dal Pozzo-Rovellese sospesa per parapiglia

x x

SARONNO – Il weekend appena trascorso è stato anche nel segno delle polemiche politiche, per il gazebo firmato da Obiettivo Saronno e che il Comune voleva… fare spostare.

La Lega, al proprio gazebo, ha invece distribuito polemici fischietti, per richiamare l’attenzione sui problemi della sicurezza in città.

Saronno, la Lega distribuisce “fischietti per la sicurezza”. Sala: “Magari svegliano anche Airoldi” Sono stati i lampeggianti e le sirene delle pattuglie dei carabinieri a mettere in fuga gli stranieri, 6/7 persone che sabato sera sono stati protagonisti di una violenta rissa in piazza Libertà.

Saronno, rissa tra stranieri in piazza Libertà: 25enne all’ospedale in codice giallo Calcio. Due espulsioni, un parapiglia in campo ed il triplice fischio dell’arbitro all’85’, partita sospesa e non resta che attendere i provvedimenti del giudice sportivo giovedì prossimo. Sono i dirigenti del Dal Pozzo a riferire quel che è successo sul loro campo di casa, domenica pomeriggio, incontro di Coppa Provincia di Terza categoria con la Rovellese di Rovello Porro.

13092022