ORIGGIO – Tre giovani sono finiti all’ospedale lo sorso fine settimana per gli accessi da alcol: nella notte fra sabato e domenica le ambulanze, ed anche l’auto-infermieristica, sono state costrette ad intervenire due volte nella zona industriale fra Origgio e Caronno Pertusella, dove si trovano anche diversi locali pubblici.

Primo episodio alle 3: è stato soccorso un ragazzo di 21 anni che è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno della Croce azzurra: stava decisamente male.

Alle 5 nuovo intervento per altri due giovani, di vent’anni: sul posto l’auto-infermieristica, l’ambulanza della Croce viola e quella della Croce rossa di Saronno. I pazienti sono tati trasportati all’ospedale di Saronno, in condizioni non gravi. Per tutti la diagnosi è stata di intossicazione etilica.

