x x

SARONNO – Molti gli appuntamenti ai quali hanno preso parte nei giorni scorsi i tesserati e simpatizzanti del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno, di scena in varie località del nord Italia: da Carugo a Milano sino alla impegnativa mezza maratona di Parma in Emilia Romagna hanno sfilato i colori biancazzurri del club saronnese. Obiettivo, quello di fare del sano sport e di divertirsi in compagnia, e da questo punto di vista il traguardo è stato ampiamente raggiunto.

La stagione va avanti e non mancheranno, complice anche una estate che non ne vuole sapere di finire, gli ulteriori eventi che vedranno impegnati i corridori del Gap di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo per i partecipanti del Gap Saronno alla mezza maratona che si è tenuta lo scorso fine settimana a Parma)

13092022