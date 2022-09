x x

COGLIATE – MONZA – “Sindaci di Centrodestra contro la tratta D breve?” Commenta Andrea Basilico, sindaco Lega di Cogliate e coordinatore dei sindaci leghisti: “Una leggenda urbana. Da agosto il sindaco di Agrate ha rilanciato a mezzo stampa la notizia secondo cui diversi Sindaci del centrodestra avrebbero firmato una lettera contro la tratta D. Non mi risulta: i primi cittadini che lui cita hanno solo ricevuto una mail che li invitava a trovarsi per discutere di Pedemontana. E da parte loro, non hanno espresso alcuna contrarietà ma hanno solo avanzato richieste alla Provincia, che, come è giusto, saranno vagliate dal tavolo regionale”.

In merito è intervenuto anche il Commissario provinciale della Lega di Monza e Brianza Andrea Villa che aggiunge: “la Pedemontana è una infrastruttura strategica per la Brianza e per la Lombardia, che offre possibilità di crescita e sviluppo per il nostro territorio togliendo inoltre traffico e inquinamento dai centri urbani. La Lega e i suoi Sindaci sono sempre disponibili al dialogo e al confronto, purché sincero, soprattutto su un’opera così importante per il nostro territorio cui andranno importanti compensazioni ambientali. Ogni collegamento che mette in relazione territori diversi è un’opportunità che purtroppo non tutti i Sindaci brianzoli dimostrano di saper cogliere”.

