MEDA – Missione compiuta per il Fbc Saronno che nella terza partita della fase a girone della Coppa Italia di Promozione batte il Meda e si qualifica per la fase ad eliminazione diretta, il 12 ottobre col Mariano.

La cronaca – Mercoledì sera la partita coi brianzoli, con saronnesi sempre in vantaggio. Saronno in campo (in maglia gialla) con un 4-3-1-2 mentre è un 4-2-3-1 quello del Meda, con in campo tutti i titolari.

Buon avvio del Saronno, al 6’ è Zanotti che entra della sinistra in area di casa, il portiere blocca la sua conclusione. Mentre poco dopo ci prova Scampini con un tiro non troppo alta sulla traversa. Mentre al 14’ è Brighenti che si trova a tu per tu con Allievi che si supera e respinge. Al 23’ si fa vedere anche il Meda in avanti con Ballabio che entra in area dalla sinistra ma viene fermato dai difensori ospiti. Al 25’ Saronno in vantaggio con gol di Simone Maugeri che appoggia in rete a porta vuota dopo una ribattuta: il prologo un inserimento di Romeo fra i difensori locali, il tiro, la respinta del portiere con Maugeri dunque a riprendere ed insaccare.

Nel Saronno il debutto del difensore Francesco Pelucchi, classe 1995, ex Seregno, Legnano, Pro Sesto e Fenegrò.

Al 32’ raddoppia il Saronno con Brighenti che si infila nella un po’ lenta retroguardia di casa, con qualche protesta locale per un presunto fuorigioco. Ma nel finale di tempo, Lolli anticipa tutti in area al 42’ appoggiando in porta e riaprendo la partita. Un attimo dopo il Saronno ristabilisce le distanze, cross di Romeo dalla destra e tutto solo al centro Brighenti fa il 3-1.

Nella ripresa l’ex uboldese Tartaglione riapre la partita con un colpo di testa al 8’. Al 17’ Saronno vicino al poker con una conclusione di Di Noto e difficile deviazione in tuffo di Allievi. E sugli sviluppi del corner in mischia esce di un niente la deviazione di Brighenti. E poco dopo ancora Tartaglione calcia di poco a lato. Subito dopo Mirko Ramadan viene atterrato in area da Molteni: Malaspina trasforma il penalty, 2-4.

Meda-Fbc Saronno 2-4

MEDA: Allievi, Palumbo, Torrente (1’ st Nardone), Ronzoni, Cicola (1’ st Guarnaccia), Ponti M., Tartaglione, Ballabio (1’ st Arienti e dal 20’ st Molteni), Lolli, Filomeno, Barbera (1’ st Ponti A.). A disposizione Chierico, Sciascia, Guidi, Haddaoui. All. Cairoli.

FBC SARONNO: Buono, Pelucchi, Zanotti, Scampini (25’ st Ramadan M.), Torriani, Bello, Gheller, Di Noto, Romeo (15’ st Malaspina), Brighenti (35’ st Iaconis), Maugeri (31’ st Rudi). A disposizione Rivaldo, Bredice, Vanzulli, Ramadan L., De Marco. All. Tricarico.

Arbitro: Radice di Cinisello Balsamo (Letterio di Saronno e Bonfanti di Seregno).

Marcatori: 25’ pt Maugeri (S), 32’ Brighenti (S), 42’ Lolli (M), 44’ Brighenti (S), 8’ st Tartaglione (M), 28’ st Malaspina (S) (rig.).

Note – Angoli: 9-3 Fbc Saronno. Ammoniti: Torriani, Ramadan M.

14092022