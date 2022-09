x x

SARONNO – Si gioca ovunque alle 20.30, terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia. Match clou Meda-Fbc Saronno, allo stadio “Città di Meda” di via Icmesa 15 nella località brianzola. Su ilSaronno dalle 20 la cronaca play by play dell’incontro. Arbitro della partita sarà Marco Radice di Cinisello Balsamo, assistenti Marco Letterio di Saronno e Paolo Bonfanti di Seregno. Messi meglio con la differenza reti, ai saronnesi basta un pareggio per superare il turno. Girone 3 Coppa Italia Promozione. Risultati: sabato 27 agosto Fbc Saronno-Besnatese 4-1, Besnatese-Meda 1-3, mercoledì 14 settembre Meda-Fbc Saronno. Classifica: Fbc Saronno e Meda 3 punti, Besnatese 0. Passa il turno la prima classificata.

Le altre partite

Nel girone 2 c’è Uboldese-Lentatese. Risultati: sabato 27 agosto Lentatese-Morazzone 3-4, martedì 30 agosto Morazzone-Aurora Cmc Uboldese 1-4, mercoledì 14 settembre Aurora Cmc Uboldese-Lentatese. Classifica: Aurora Cmc Uboldese e Morazzone 3 punti, Lentatese 0.

Nel girone 1 si gioca Amici dello sport-Ispra con arbitro Edoardo Bertin di Como, assistenti Ambra Ramona Ferretti di Varese e Ruhul Rahaman di Varese. Risultati: sabato 27 agosto Ispra-Esperia Lomazzo 0-1; Esperia Lomazzo-Amici dello sport 1-2; mercoledì 14 settembre Amici dello sport-Ispra. Classifica: Amici dello sport e Esperia Lomazzo 3 punti; Ispra 0.

Nel girone 4 Universal Solaro-Mariano con arbitro Gian Luca Del Mul di Monza, assistenti Paolo Siciliano di Cinisello Balsamo e Xguljian Lala di Cinisello Balsamo. Risultati: 28 agosto Mariano-Valle Olona 0-0, 31 agosto Valle Olona-Universal Solaro 0-0, mercoledì 14 settembre Universal Solaro-Mariano. Classifica: Valle Olona 2 punti, Mariano e Universal Solaro 1.

C’è anche la Coppa Italia d’Eccellenza, con Ardor Lazzate-Club Milano, arbitro Mattia Foresti di Bergamo, assistenti Matteo Crippa di Lecco e Eleonora Cappello di Milano.

