GERENZANO – E’ andato ai bianchi del rione Funtan il Palio di Gerenzano 2022: grandi celebrazioni al termine dell’evento, lo scorso fine settimana, con la proclamazione dei vincitori. Il tutto per un evento che per una settimana ha mobilitato tutto il paese coinvolgendo direttamente centinaia di persone di tutte le età. Una grande festa, con grandissima partecipazione popolare ed una organizzazione impeccabile, con la “regia” dell’associazione “I colori di Gerenzano” che riunisce i rappresentanti di tutti i rioni.

Al Palio ci si è divertiti con tante gare e competizioni, compreso il sempre divertente tiro alla fune e pure con le gare di Qudditch, gioco ispirato a quello dei film della saga di Harry Potter, e che si è tenuto in un affollato al palasport.

(foto da Fb: immagine di gruppo per la squadra ed i sostenitori del rione Funtan, vincitore del Palio di Gerenzano edizione 2022)

14092022