SARONNO – Il Saronno-Lodi di Trenord è stato evacuato dopo un guasto: 400 i passeggeri aiutati dai vigili del fuoco a raggiungere a piedi un’area sicura dove attendere un altro convoglio. E’ successo ieri alle 19.30 all’altezza di Borgo Bagnolo-Chiaravalle nel Milanese. I vigili del fuoco del comando di Milano sono intervenuti con una squadra per l’evacuazione del un treno passeggeri. Causa un guasto, un convoglio con circa quattrocento passeggeri a bordo è infatti rimasto bloccato sulla linea ferrata. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, alcune ambulanze del servizio sanitario e la polizia ferroviaria. Non si segnalano feriti.

L’evacuazione ha dunque avuto alle 19.30, il treno numero24161 era rimasto fermo da poco dopo le 18 per un guasto tecnico in una zona periferica che si trova fra Rogoredo e San Donato Milanese, dove c’è soprattutto bosco e rovi, e dove si trovano alcune barriere in cemento che hanno costretto all’intervento i vigili del fuoco per assicurare che tutti potessero scendere dal treno ed allontanarsi in piena sicurezza, in attesa dell’arrivo di un ulteriore convoglio con il quale hanno infine potuto proseguire il loro tragitto, con un ritardo di oltre tre ore.

L’accaduto, peraltro, ha provocato ripercussioni sulla rete.

