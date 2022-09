x x

LIMBIATE – Storia a lieto fine per un gattino di poche settimane che era rimasto bloccatoall’interno di una cabina elettrica a Limbiate, nei pressi della casa di cura di via Buonaparte. A dare l’allarme, l’altro giorno, alcuni passanti che l’avevano sentito piangere: sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando di Lazzate. Un intervento non così semplice, anche per la presenza delle condutture elettriche. Il gattoè stato infine trovato nascosto in tubo e sono riusciti a prenderlo: è apparso spaventato, ma tutto sommato in buone condizioni ed è stato consegnato alle cure del personale del servizio veterinario di Ats.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco per il recupero di un gatto)

14092022