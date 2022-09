x x

MISINTO – Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della Sagra dell’uva, essa avrà luogo nel week-end tra venerdì 30 settembre e domenica 2 ottobre.

Questo festival enogastronomico misintese, arriva alla seconda edizione dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. L’evento, il cui intento sarà quello di accogliere l’autunno e quindi con esso l’uva e la vendemmia, è organizzato da Gam E20, associazione che cura anche la Misinto Bierfest, eccellenza indiscussa del paesino brianzolo.

La manifestazione avrà luogo in Piazza Pertini, davanti alla chiesa parrocchiale, in cui verrà posizionato un grande tendone dove troveranno posto le tavolate e la cucina, ci saranno circa 600 posti a sedere, in cui sarà possibile degustare i piatti della tradizione lombarda della stagione autunnale e invernale.

L’altro protagonista della Sagra, insieme al cibo, sarà il vino del territorio, anche in questo caso la scelta della cantina partner dell’evento, si è riversata sulla Vigne Olcrù di Santa Maria della Versa (PV) nel territorio dell’Oltrepò Pavese, regione vinicola per eccellenza, in cui si produce -come raccontato dall’enologo di Vigne Olcrù Marco Calatroni- vino addirittura dai tempi dei romani.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, coinvolgerà anche le diverse associazioni di volontariato del territorio, il programma ricco di iniziative include anche la pigiatura dell’uva con i piedi da parte dei bambini, iniziative che riscosse enorme successo nella prima edizione nel 2019.

