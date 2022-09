x x

SARONNO – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della rassegna di mostre e conferenze dal titolo “Sguardi diversi. Arte e scienza tra passato e futuro” a cura di Ale Guzzetti.

Questo ciclo di mostre e conferenze, è un progetto promosso dall’amministrazione comunale saronnese (assessorato alla cultura) in collaborazione con l’Accademia di belle arti di Brera, con il patrocinio della Provincia di Varese e la collaborazione della Galleria Il Chiostro e Spazio Ufo.

L’arte tecnologica e interattiva proposta da Ale Guzzetti, si propone di ampliare il discorso dell’arte contemporanea, integrandola con altri ambiti scientifici e culturali: neuroestetica, sociologia, antropologia, musicologia e robotica.

Durante la conferenza stampa, il sindaco e l’assessore alla cultura Laura Succi, si sono detti determinati a compiere un “salto di qualità” dopo la rassegna di eventi estivi proposti dall’amministrazione comunale; l’assessore Succi ha in particolare dichiarato che questa rassegna di eventi è “pensata per non essere un evento di nicchia”, visto anche l’ambizioso progetto di “portare la metropoli (Milano) a Saronno”, facendo di fatto trapelare grandi aspettative per l’evento in questione. A tal proposito infatti, per riuscire in tale ambizioso obiettivo, il ciclo di conferenze proposte avrà dimensione internazionale, poiché grazie anche alle conoscenze maturate da Ale Guzzetti nella sua carriera artistica ed accademica, i relatori di tali incontri sono stati scelti tra i massimi esperti delle materie sopracitate.

La mostra personale di Ale Guzzetti, che sarà la prima derivante dalla collaborazione stipulata nel 2021 dal Comune di Saronno con l’Accademia di Brera, sarà allestita dall’1 al 30 ottobre in tre spazi espositivi distinti: Sala Nevera che ospiterà “Quando i robot incontrano gli antichi Dei”, la Sala teatro dello spazio Ufo che ospiterà “Il bosco delle ninfe. Installazione con musiche originali di Bruno de Franceschi” e la Galleria il Chiostro, che ospiterà “Hopeful Monsters, sculture sonore 1982-2002”.

Ci saranno anche quattro appuntamenti con il Cineforum, in cui verranno proiettati film di fantascienza per discutere e far riflettere gli spettatori riguardo temi relativi all’intelligenza artificiale e sulle implicazioni etiche, sociali e culturali relative ad essa.

Alla conferenza stampa ha presenziato anche Andrea Preti, delegato comunale del distretto urbano del commercio, che si è detto soddisfatto dell’iniziativa, poiché, come ha dichiarato il sindaco, l’evento è pensato per dare grande impulso al commercio dei negozi del centro.

