ROVELLASCA – Ingresso del nuovo parroco a Rovellasca, pronto il programma per un intenso fine settimana. Il prologo sarà sabato 16 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale per un concerto d’organo della rassegna “Percorsi d’organo in provincia di Como”.

Intensa la giornata domenicale. Alle 16 accoglienza in Municipio, piazza Vincenzi, di don Christian Ghielmetti, con saluto delle autorità. A seguire corteo sino nel limitrofo parco Burghè e poi alla chiesa di Santa Marta con saluto ed accoglienza da parte della comunità parrocchiale. Quindi ancora in corteo sino alla chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo di via Grassi con il rito di ingresso del nuovo parroco, presente anche il cardinal Oscar Cantoni. Ci sarà la messa officiata da don Crhstian ed al termine un rinfresco.

Don Christian viene da una esperienza da vicario alla parrocchia della confinante Lomazzo. L’ordinazione diaconale di don Christian era avvenuta nel settembre 2017 alla cattedrale di Como, e quella presbiteriale nel giugno dello stesso anno, e dopo sei anni in seminario. Nativo di Como e classe 1976, è laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano dove è stato assistente fra il 2006 ed il 2009.

(foto archivio: don Christian durante una cerimonia alla parrocchia di Lomazzo)

