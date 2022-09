x x

SARONNO – Nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre 25 arbitri Ots della sezione Aia di Saronno sono stati impegnati nel raduno di inizio stagione presso la località di Ponte in Valtellina (SO).



I ragazzi e le ragazze, selezionati sulla base dei risultati offerti nelle stagioni precedenti, hanno vissuto tre giorni intensi di lavoro, sotto la guida del presidente di Sezione Davide Rosio e dell’Ot sezionale Stefano Giannotti, insieme all’arbitro Otr Andrea Bovone.



Nelle giornate di venerdì e domenica gli atleti sono stati impegnati nei lavori in aula presso il teatro comunale messo a disposizione dall’amministrazione comunale. I lavori hanno riguardato la visione di alcuni filmati di partite dell’anno precedente, i quiz regolamentari, le disposizioni tattiche e comportamentali. A tutti i partecipanti è stata offerta la possibilità di interagire direttamente con gli istruttori, anche al fine di manifestare le loro principali difficoltà e trovarne una soluzione. Non sono mancati spazi dedicati alla motivazione ed alla preparazione della gara.



La giornata di sabato è stata principalmente dedicata al lavoro sul campo. Nella mattinata sono stati svolti i test atletici e nel pomeriggio è stato svolto un allenamento che ha testato le capacità dei partecipanti di prendere decisioni sotto stress psico-fisico.



Fondamentale la collaborazione della società calcistica locale (Us Pontese), che ha messo a disposizione la struttura ove si è svolto il raduno. La motivazione e la soddisfazione espressa dai partecipanti al termine del raduno è stato il miglior regalo per coloro che hanno contribuito alla preparazione dell’evento.

