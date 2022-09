x x

SARONNO – Appuntamento fissato per domenica 18 ottobre con Fiab Saronno per una biciclettata da Saronno a Bovisio Masciago e ritorno.

Si tratta dell’iniziativa “una domenica insieme”, proposta da Fiab Saronno Ciclocittà, che prevede 15 chilometri di tragitto percorribili sia in andata sia in ritorno, per un totale di 30 chilomentri, lungo il cammino montiano- un percorso sterrato e semplice, adatto a tutti. Il punto di ritrovo è alle 8.45, con partenza prevista per le 9, di domenica mattina; il rientro è previsto per le 13 circa.

La manifestazione si terrà nell’ambito del festival Terra Mater, per il futuro del pianeta.

(foto d’archivio: una precedente biciclettata proposta da Fiab)

