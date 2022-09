x x

UBOLDO – A causa della pandemia da Covid-19, la Sala della Comunità di Piazza Conciliazione a Uboldo, chiuse i battenti il 23 febbraio 2020, riaprirà in occasione della festa del paese, domenica 18 settembre, per accogliere il nuovo coadiutore don Marco Guffanti, per il quale sarà organizzato un concerto del corpo musicale Santa Cecilia.

Nonostante il lungo periodo di stop, la Sala della Comunità non è rimasta inoperosa, gli addetti ai lavori hanno infatti approfittato di questa lunga pausa per riammodernare alcuni impianti della struttura uboldese: è stato rifatto l’impianto di rilevazione fumi, è stato effettuato un intervento di aggiornamento della cassa, in modo da consentire l’acquisto e il pagamento da casa dei biglietti per cinema e spettacoli, ciò ha reso automatico anche l’aggiornamento del sito internet. Questa serie di interventi permetterà alla sala di riaprire proprio nel 60° anniversario dalla sua fondazione (fu edificata nel 1962) presentandosi al pubblico con un volto nuovo e moderno.

L’appuntamento per tutti sarà per domenica 18 settembre alle 21 al Cine-Teatro San Pio Sala della Comunità con l’evento sopracitato: “Benvenuto don Marco” a cura del Corpo Musicale Orchestra a fiati Santa Cecilia di Uboldo e dei ragazzi dell’Oratorio San Pio, l’ingresso sarà libero e gratuito.

