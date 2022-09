x x

GERENZANO – Sarà da venerdì 16 a lunedì 26 settembre e sabato 1 ottobre la festa dell’oratorio.

Il programma prevede per venerdì 16 alle 19 la Santa Messa per le scuole, e alle 21.15 il concerto live “Mondo, Cremonini tribute”. Sabato 17 alle 21.15 il concerto “Rambling” viaggio nella storia del rock «miti e leggende». Domenica 18 ci sarà la XVI fiaccolata oratoriana Rovello Porro-Gerenzano, la giornata in questione inizierà alle 7 con la benedizione della fiaccola e la partenza dal Santuario della madonna del Carmine di Rovello Porro, alle 9.15 ci sarà l’arrivo della fiaccolata al santuario di San Giacomo, alle 9.30 ci sarà la “fiaccolina”, una camminata per le vie del paese, alle 10 la Santa Messa solenne in oratorio, alle 12.30 il pranzo in oratorio, dal costo di 23 euro e accessibile solo su prenotazione al bar dell’oratorio, alle 15 ci sarà un pomeriggio di animazione a cura del gruppo Ado.

Il week-end successivo di apre venerdì 23 alle 18 con la Santa Messa nella memoria di San Pio da Petralcina, mentre alle 19.30 inizierà la serata pugliese, con una cena a base di orecchiette e panzerotti e l’accompagnamento della musica del gruppo “Tatam”. Sabato 24 ci sarà alle 19 “Quatar pass tra i lampiun e color run”, mentre alle 21.15 ci sarà il concerto “una città per cantare”. Domenica 25 alle 10 ci sarà la Santa Messa solenne in oratorio, mentre alle 12.30 ci sarà il pranzo in oratorio, allo stesso costo della settimana precedente e con le stesse modalità di prenotazione, alle 16 ci sarà uno spettacolo di burattini a cura di Andrea Anzani.

Lunedì 26 alle 21 ci sarà il santo rosario con affidamento dell’anno oratoriano a Maria, mentre sabato 1 ottobre alle 16.30 ci sarà una messa vegliare, e alle 19 la polentata in oratorio.

ogni venerdì e sabato, dalle 19.30, ci sarà l’apertura del servizio gastronomico.

