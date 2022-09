x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno circa l’incontro sulla mobilità sostenibile di questa sera.

Si terrà questa sera, giovedì 15, alle 21, nell’auditorium della scuola Aldo Moro di viale Santuario, un incontro organizzato dall’amministrazione di Saronno, all’interno della Saronno Bike Week, dal titolo “Mobilità sostenibile, attrattività della città e sviluppo del territorio”.

Due i temi portanti della serata. Il primo riguarderà i rapporti tra mobilità sostenibile e commercio. A parlarne sarà Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano, che ha seguito molto da vicino le iniziative che stanno portando il capoluogo lombardo ad adottare soluzioni di mobilità – ciclistica, ma non solo – che l’avvicinino maggiormente alle grandi capitali europee.

Nella seconda parte della serata, invece, l’Amministrazione presenterà nuovamente i due progetti di ciclabili di prossima realizzazione già illustrati ai cittadini a luglio: via Roma (seconda parte verso Solaro) e via Milano (sottopassaggio verso Caronno Pertusella/il centro).

