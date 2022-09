x x

SARONNO – E’ partito il conto alla rovescia per lo sbaracco organizzato dal Distretto Urbano del Commercio di Saronno, dal Comune e Confcommercio Ascom Saronno su richiesta dei commercianti così da chiudere la stagione estiva offrendo sconti e promozioni sui prodotti in giacenza.

Ma cos’è lo sbaracco? E’ proprio la possibilità di offrire in giornate concordate, per Saronno venerdì 16 e sabato 17 settembre, promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi.

Ad aderire sono stati soprattutto negozi di abbigliamento, calzature ed oggettistica ma l’iniziativa non ha limiti mercelogici ci sono ad esempio anche dolci e proposte per gli amici a quattro zampe. L’invito è quindi quello di mettere in agenda qualche ora per fare gli ultimi acquisti scoprendo le proposte saronnesi con un giro per la città. Per trovare i negozi che aderiscono all’iniziava basterà trovare la colorata iniziativa realizzata dal team Ascom per promuovere l’iniziativa.

MOONKEY URBANE PRIMATE – Via Caronni, 4

AUDAX – Corso Italia, 31

LA BOTTEGA DELLE IDEE – Corso Italia, 7

ALREVéZ – Via Portici, 22

THE FACTORY – P.za Riconoscenza, 3

ORTOPEDIA LICIA – P.za Cadorna, 3

FOTODIGITALDISCOUNT DI DIEGO PASTORE – Via Mazzini, 11

BAR ASTERIX & OBELIX – Via Mazzini , 8

ERBORISTERIA L’ANGOLO VERDE – P.za Cadorna, 20

DI TUTTO UN PO’ – Via San Giuseppe, 56

107 SEVESO – Corso Italia, 107 Angolo via San Giuseppe

MARGOT – Via Padre Monti, 5

LAVORI FEMMINILI – Via Padre Monti, 3

IL SANDALO – Corso Italia, 58 angolo Vicolo Santa Marta

IL TELAIO UOMO – Via San Giuseppe, 14

ROOM 86, Via Portici, 8

KIGILI STORE SARONNO – Corso Italia 11

DANIELASTILMODA – Via Caduti della Liberazione, 42

DEGLI GNOMI – Via San Giuseppe, 29

FRANCESCO GENTILE ABBIGLIAMENTO – Piazza Riconoscenza, 18

REAL-G – Corso Italia, 95-97

LA BOMBY – Via Giuseppe Mazzini, 5

OPENSPACE – Via S. Cristoforo, 32

CALZOLAIO MAIORINO – Via Cavour, 51

MARAZZI ABBIGLIAMENTO – Via Cavour, 32

A.MO.DO – Piazzetta Schuster, 14

SPEZIANDO – Piazzetta Schuster, 12

CERIANI CENTROTELA – Vicolo Pozzetto, 11

CARTOLERIA SAN ESCRIBA’ – Vicolo Pozzetto, 28

ROBE DI KAPPA – Via S. Cristoforo, 54

BRESSAN CALZATURE – Via S. Cristoforo, 43

NADINE – Via S. Cristoforo, 4

F.LLI DARIO – Via S. Cristoforo, 35

PROFUMERIA JEUNESSE – Via S. Cristoforo, 30

LA TRIESTINA – Via Portici, 30

LUPIS CALZATURE – Vicolo del Caldo, 2

MARAMEO – Vicolo Caldo, 24/26

BENETTON – Corso Italia, 23

LANDINI CALZATURE – Corso Italia, 2

IMPERIAL – Corso Italia, 48

SEVENTY’5 KIDS – Corso Italia, 40

DANAROSA – Via San Giuseppe, 4

LECINCIA PET – Via Giuseppe Mazzini, 8

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn