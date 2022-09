x x

SARONNO – Il movimento Unione Popolare presenterà domenica 18 settembre, durante la conferenza stampa, i candidati della provincia di Varese per le elezioni politiche 2022.

La conferenza di presentazione si terrà nella sala di Casa del Partigiano (via Maestri del lavoro 2, Saronno) alle 14.30 e vedrà l’intervento di Luciano Barracco, capolista nel collegio plurinominale della Camera, Antonio Cuomo, candidato al Senato uninominale Varese sud, Giuseppe Musolino, candidato al Senato uninominale Varese nord e di Mario Bruno Belsito, capolista nel collegio plurinominale del Senato.

All’incontro prenderanno parte anche il segretario regionale del Prc Lombardia, Fabrizio Baggi e l’onorevole Simona Suriano (foto), deputata del gruppo ManifestA.

L’intero evento sarà moderato dal segretario del Prc Saronno, Franco Legnani.

