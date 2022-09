x x

SARONNO/SARONNESE – Il fine settimana si annuncia ricco di appuntamenti a cominciare dalla storica manifestazione “Fera de Pomm de Tera” a Rovello Porro dedicata al tubero per eccellenza del nostra territorio.

Da venerdì 16 a domenica 18 Settembre

ROVELLO PORRO – L’associazione “Protezione civile” con il patrocinio del Comune, organizza la sedicesima edizione della “Fera de Pomm da Tera” nella location dell’area feste di via Luini. Calendario completo al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Venerdì 16 Settembre

SOLARO – Dalle 18, al parco Vita di via Borromeo d’Adda, aperitivo musicale di fine estate con brani che spaziano da Lucio Dalla a Rino Gaetano. Informazioni e prenotazioni al numero 3405084228.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, conferenza dal titolo “Risorse minerarie e sostenibilità: quale futuro in Italia, Europa e nel mondo?”. Relatori Giovanni Grieco dell’università Statale di Milano ed Andrea Urbinati dell’università Liuc di Castellanza; modera l’incontro Giuseppe Uboldi dell’associazione “L’Isola che non c’è”. Informazioni al sito internet www.terramaterfestival.it.

Sabato 17 Settembre

SARONNO – Alle 15, ritrovo in via don Volpi, escursione/laboratorio per bambini nel bosco a riconoscere le piante. Informazioni dettagliate al sito internet www.terramaterfestival.it.

SARONNO – Alle 16, nello spazio suggestivo di sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario, inaugurazione della 17° edizione del “Saronno fotofestival” a cura del gruppo fotografico Agorà Saronno. Calendario completo al sito internet www.gfsaronno.it.

SARONNO – Alle 17, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma (in foto), concerto fotografico tra le piante del giardino della dimora storica saronnese con la “Claudio Borroni Quintet”. Informazioni dettagliate al sito internet www.terramaterfestival.it.





Domenica 18 Settembre

SARONNO – Dalle 8.30 alle 15, in piazza del Mercato, la Proloco propone il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni dettagliate al sito www.prolocosaronno.it.

SARONNO – Ultimo giorno della “Saronno bike week”: una settimana di eventi dedicati al mondo della bicicletta con pedalate, esposizioni e tanto altro. Calendario completo al sito www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 15, al centro culturale islamico di via Grieg, convegno con i giovani musulmani sul tema della cura della terra con varie attività: piantumazione di un Susino autofertile a cura di “Semplice Terra” e cooperativa “Ozanam”, invito ai ragazzi degli oratori al convegno, mostra sulla cura della terra, stand su attività concrete inerenti l’economia circolare e laboratorio “proviamo ad aggiustare i nostri oggetti?”. L’evento si inserisce nella manifestazione “Terra Mater Festival per il futuro del pianeta”, informazioni al sito internet www.terramaterfestival.it.

ROVELLO PORRO – Alle 17.30, alla biblioteca di piazza Porro 19, presentazione del libro “Campo 87” di Claudio Pagelli. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

ROVELLASCA – Alle 18, nel centrale parco Burghé, lezioni di pilates aperta a tutti mentre alle 21 nella medesima location concerto jazz a cura dei docenti della scuola di musica Cimas e con “Stefano Zanellati trio”. Info al sito www.comune.rovellasca.co.it.

LIMBIATE – Nell’ambito della rassegna “Ville aperte in Brianza” in 6 luoghi diversi arriva la manifestazione “Suonami”, 6 pianoforti in 6 angoli della città a disposizione di tutti coloro che vorranno esibirsi. Per conoscere tutti i dettagli si può consultare il sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate a villa Zari di via corso Italia, per scoprire la bellezza delle sue stanze e del suo giardino all’inglese. Informazioni e prenotazioni al numero 3665901468.

COGLIATE – Alle 20.30, sul sagrato della chiesa parrocchiale di san Giuseppe in piazza della Chiesa, benedizione e presentazione delle 8 contrade per la manifestazione “Palio di contrada e dei bambini” a cura dell’associazione “Elena e i cavalli onlus” con il patrocinio del comune di Ceriano Laghetto. Informazioni complete sul sito internet www.ceriano-laghetto.org.