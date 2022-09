x x

SARONNO – Colpo di mercato per il Fbc Saronno: al gruppo forse già in tempo per la partita di domenica prossima, turzo turno del campionato di Promozione contro la capolista Esperia Lomazzo, dovrebbe unirsi un giocatore di categoria superiore e grande esperieinza come Adriano Marzeglia, come riferito dal sito specializzato nel calcio dilettantistico locale, www.paolozerbi.it.

Punta classe 1986, quest’estate si era accordato coi liguri del Rapallo. In passato, nella sua lunga carriera, ha quasi sempre militato fra serie C e serie D, passando da Tritium, Pro Sesto, Giana Erminio, Rezzato, Renate e Seregno; l’anno scorso al Sant’Angelo.

Il Fbc Saronno è reduce dalla vittoria 4-2 in trasferta mercoledì contro il Meda in Coppa Italia.

(foto dal sito del Sant’Angelo Calcio, Marzeglia al suo arrivo nel club del Lodigiano)

16092022