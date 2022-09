x x

Gerenzano – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’amministrazione comunale gerenzanese.

“Il comune di Gerenzano intende farsi promotore di iniziative di tutela, valorizzazione ed educazione ambientale, con il supporto e la collaborazione delle Associazioni/realtà operanti sul territorio: Plis dei Mughetti, Ardea Onlus, ProLoco Gerenzano, I colori di Gerenzano, Gruppo volontari civici, Oratorio San Filippo neri, Istituto comprensivo e Gruppo Genitori.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare al progetto “[email protected] 2022”, che si articolerà secondo il seguente calendario di appuntamenti:

4 settembre 2022: “Festa in campagna” nei boschi di Uboldo.

16-25 settembre: “Settimana europea della mobilità sostenibile”, il Comune di Gerenzano aderisce alla Emw 2022 con una settimana di iniziative e appuntamenti.

1 ottobre 2022: “Puliamo Gerenzano”, pulizia dei boschi e delle strade di Gerenzano, in collaborazione con McDonald’s Gerenzano.

Novembre: distribuzione nelle scuole di “Come ti butto? Il bon ton della raccolta differenziata”.

6 novembre 2022: “Puliamo i rioni”, pulizia dei rioni di Gerenzano.

Novembre 2022: “Festa dell’albero”, Messa a dimora dell’Albero dei nuovi nati 2021.

All’approssimarsi di ciascun appuntamento, informazioni e dettagli saranno resi disponibili sui canali social del Comune di Gerenzano. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno opportunamente ripianificati e le nuove date tempestivamente comunicate.”

