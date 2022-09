x x

SARONNO – Oggi Saronno riflette sugli spazi cittadini con il parking day. Park(ing) day è un evento globale, lanciato nel 2005, che si svolge in alcune città, in tutto il mondo, il terzo venerdì di settembre e quest’anno è programmato per venerdì 16 settembre, in contemporanea con l’avvio della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”. Il Park(ing) Day celebra lo spazio pubblico e mette in evidenza la quantità di superfici comuni dedicate alla sosta delle auto.

Dalle 8 in piazza De Gasperi, i saronnesi che hanno aderito all’iniziativa, si sono impossessati di alcuni parcheggi dove hanno realizzato delle installazioni. Ci sono le opere dell’artista Isa Borroni coloratissimi da ammirare per riflettere, c’è una mostra per scoprire la trasformazione della zona centrale di Saronno e il simpatico spazio dedicato a fare qualcosa di inutile come “pettinare le bambole” e “menar il can per l’aia”.

Stamattina a dare il benvenuto agli espositori anche gli assessori alla Mobilità Franco Casali e ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli.

