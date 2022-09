x x

ROVELLO PORRO – Appuntamento da oggi, 16 settembre, a domenica 18 con la sedicesima edizione della Fera de pomm da tera, la festa delle patate di Rovello Porro. L’evento è organizzato dalla Protezione civile rovellese con il patrocinio del Comune; e si tiene nell’area feste di via Luini.

Il programma

Oggi alle 19.30 l’apertura della cucina ed alle 21 musica con l’orchestra Cinzia Belli.

Sabato alle 19.30 l’apertura della cucina e dalle 21 l’orchestra Walter Pina. Domenica apertura cucina alle 12.30, e riapertura per la cena alle 19.30, dalle 21 musica con l’orchestra Stefano Siena. Domenica alle 11 sarà collocata una targa in memoria di Luigia Alberio, molto attiva nel mondo del sociale, in paese, e recentemente scomparsa. Sempre domenica, alle 15.30 sfilata di moda in collaborazione con i ragazzi de “Il granello”.

