x x

SARONNO – Una discussione tra mamma e papà che dalle parole e dai toni alti passa alle mani e la figlia più grande, maggiorenne, che mette in moto la macchina dei soccorsi riuscendo a portare mamma e sorellina per strada in attesa delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

E’ quanto avvenuto negli ultimi giorni alla periferia cittadina. E’ successo nel tardo pomeriggio quando, a fronte di una lite in famiglia la ragazza ha deciso di intervenire per evitare che la situazione degenerasse. La ragazza ha chiamato il numero unico delle emergenze e così sul posto è così arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e una pattuglia dei carabinieri. Il personale ha prestato le prime cure alla donna che ha riportato qualche escoriazione ed è stata portata al pronto soccorso coi figli. I militari da parte loro hanno calmato il padre raccogliendo la ricostruzione di tutti i presenti al fine di valutare la posizione dell’uomo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn