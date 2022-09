x x

SARONNO – Domenica 18 settembre, nell’ambito del festival Terra Mater, avrà luogo, su iniziativa di FIAB Saronno ciclocittà, una pedalata da Saronno a Bovisio Masciago, dove i partecipanti potranno godere di un piccolo rinfresco e ritorno, una pedalata adatta a tutti con ritrovo alle 8.45 in piazza Liberta e patrenza alle 9, con rientro previsto alle 13.

La ciclo-escursione, pensata per tutti si comporrà di circa 30 km, 15+15, su percorso misto, sia asfalto che sterrato, verrà seguito il Cammino Montiano, sulle orme del beato padre Luigi Monti.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook di Fiab Saronno Ciclocittà, oppure il sito www.terramaterfestival.it

