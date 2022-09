x x

UBOLDO – Sarà don Marco Guffanti il nuovo vicario parrocchiale delle chiese di Santa Maria Immacolata a Origgio e della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Uboldo.

La comunità religiosa uboldese accoglierà il nuovo vicario con un concentro del corpo musicale Santa Cecilia, l’appuntamento sarà per domenica 18 settembre alle 21 al cinema teatro San Pio di Piazza Conciliazione.

Don Marco, 33 anni, sentì la vocazione mentre stava iniziando la carriera giornalistica a seguito del suo percorso accademico, prima con la laurea triennale in linguaggi dei media all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e poi con la laurea specialistica in comunicazione d’impresa; ma all’età di 27 anni, dopo essere sempre stato impegnato come volontario all’oratorio di Limbiate, decise che il suo futuro sarebbe stato quello di sacerdote, entrando in seminario. Don Marco è uno dei nuovi preti ordinati a inizio giugno dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

