CESATE – Intenso pomeriggio allo stadio di via Dante, “casa” del Sc United, la realtà calcistica nata l’anno scorso dalla collaborazione fra Sporting Cesate ed Fbc Saronno. Oggi alle 18 la presentazione delle squadre del club, che vanta un ampio settore giovanile. Avranno l’occasione di sfilare sul terreno di gioco e di farsi conoscere a sostenitori, simpatizzanti e dai famigliari degli atleti.

A seguire una apericena con dj set a partire dalle 19.30 ed alle 22 concerto con la “Ligabue tribute band”.

Intanto la formazione maggiore del Sc United, neo promossa in Prima categoria, si è rinforzata con l’arrivo di Flavio Bernareggi, classe 2002. Lo United gioca domani in casa contro i comaschi del Cittadella, inizio alle 15.30.

(foto archivio: una immagine dell’anno scorso dell’evento allo stadio di Cesate)

17092022