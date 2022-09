Calcio mercato, l’Aurora Cmc Uboldese si prende anche Dell’Aera

UBOLDO – Anche l’Aurora Cmc Uboldese si sta dando da fare sul mercato, per rinforzarsi in vista del proseguo del campionato di Promozione. Ultima novità quella delle scorse ore con l’arrivo di un elemento di grande esperienza e molto noto da parte degli sportivi ed appassionati del calcio locale, come Mattia Dell’Aera, ex Caronnese e con alle spalle molte presenze in serie D.

Centrocampista classe 1990, Mattia ha giocato tra l’altro nella Sestese, Ardor Lazzate, Castellanzese, Busto 81, Verbania, Arconatese.

L’Uboldese di mister Alberto Maestroni è tornata sul mercato dopo un buon avvio di stagione, in termini di gioco, ma con ancora zero gol realizzati dopo due giornate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto dalla pagina ufficiale Facebook dell’Aurora Cmc Uboldese)

17092022