SARONNO – Fbc Saronno particolarmente attivo sul mercato: la società del direttore generale Marco Proserpio non vuole evidentemente lasciare nulla di intentato per ben figurare nel campionato di Promozione e sono appena arrivati tre big per la categoria; uno per reparto.

Si tratta di Emanuel Gioia, classe 1997, centrocampista proveniente dalla Basilicata, con esperienze fra Eccellenza e soprattutto serie D. Con lui anche il bomber strappato al Rapallo, ovvero un altro elemento di esperienza come Adriano Marzeglia, punta classe 1986, quest’estate si era accordato coi liguri del Rapallo. In passato, nella sua lunga carriera, ha quasi sempre militato fra serie C e serie D, passando da Tritium, Pro Sesto, Giana Erminio, Rezzato, Renate e Seregno; l’anno scorso al Sant’Angelo.

A completare il tris un giocatore già visto un campo mercoledì in Coppa Italia, nell’occasione della gara vinta 4-2 a Meda, e cioè il difensore Francesco Pelucchi, classe 1995, ex Pro Sesto, Seregno, Legnano, Fenegrò ed una cinquantina di presenze in serie D.

