GERENZANO – Nell’ambito del progetto “[email protected] 2022”, da oggi fino al 25 settembre, Gerenzano aderisce al progetto riguardante la “Settimana europea della mobilità sostenibile”, con una settimana di iniziative e appuntamenti.

Il primo appuntamento sarà lunedì 19 settembre e si estenderà fino a venerdì 23, sarà infatti proposto il servizio pedibus per tutti gli alunni delle scuole primarie, i bambini potranno infatti partecipare ogni giorno anche insieme ai genitori, ai nonni e alle maestre, per informazioni: [email protected].

Sabato 24 settembre, in concomitanza con la festa dell’oratorio ci sarà “Quatar pass tra i lampiun e Color run”, una corsa podistica non competitiva per le vie del paese, e Color run con percorsi di abilità per gruppi e famiglie, la partenza sarà dall’oratorio alle 19.

Domenica 25 settembre ci sarà la quarta edizione del “Gerenzano photo-contest”, un gioco a squadre per le vie del paese alla ricerca di “Scatti nascosti”, la partenza sarà alle 14 dal Parco degli Aironi e l’arrivo è previsto alle 16 in oratorio.

L’amministrazione comunale ringrazia il Parco dei Mughetti, il Parco degli Aironi Ardea Onlus, la ProLoco di Gerenzano, l’associazione I colori di Gerenzano, il Gruppo volontari civici, l’Oratorio San Filippo Neri, l’Istituto comprensivo e il Gruppo Genitori.

