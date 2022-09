x x

SARONNO – Se ne parla nel mondo ed è già stata attuata in diversi Paesi: il riferimento va alla settimana con 4 giorni lavorativi, che piace anche al parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, di +Europa, che pensa ad una sua attuazione anche in Italia.

Oggi una settimana di lavoro a tempo pieno è di 5 giorni lavorativi. La settimana corta, che si sta diffondendo in tutto il mondo, diminuisce i giorni a 4 a parità di stipendio. L’obiettivo della proposta è creare un giusto equilibrio tra la vita lavorativa e personale, combattere i casi di burnout e stress da lavoro, ma anche ridurre l’impatto ambientale e avere effetti positivi sul benessere.

Alcuni criticano la proposta definendola irrealizzabile. In realtà, è già stata adottata in via sperimentale da molti Paesi e da alcuni grandi gruppi multinazionali. I programmi pilota hanno dimostrato che la produttività è aumentata e i lavoratori hanno riportato un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, meno necessità di prendere giorni di malattia, morale più alto e spese per l’infanzia inferiori perché avevano più tempo con la loro famiglia e i loro figli. Dalle sperimentazioni sembra inoltre emergere che settimane lavorative più brevi riducono i costi operativi per le imprese e hanno un impatto ambientale positivo.

Insomma, la settimana di lavoro di 4 giorni si fa già in tutto il mondo. E funziona. Noi la vogliamo portare anche in Italia ed è tra le proposte del nostro programma per le elezioni del prossimo 25 settembre.

(foto archivio: Gianfranco Librandi)

