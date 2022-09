x x

SARONNO – Sono stati il presidente Marco Balestrini e il sindaco Augusto Airoldi a tagliare il nastro oggi, sabato 17 settembre, della rinnovata pista d’atletica indoor del Paladozio. Come ha ricordato lo stesso Balestrini “in poco meno di 35 giorni di cantiere” con i fondi stanziati con la variazione di bilancio dell’estate 2021, è stato completamente rinnovato il fondo della pista indoor con l’aggiunta di alcuni interventi di maquillage.

L’azienda specializzata Mondo ha realizzato le 6 corsie per la corsa, azzurre e celesti come omaggio ai colori sociali e cittadini, e quella per il salto in lungo e triplo. Tra gli interventi anche la sistemazione delle porte antincendio. Osa è stata in prima linea nel finanziare la sistemazione della fascia di disimpegno tra le porte laterali e il campo d’allenamento dello stadio Colombo Gianetti e la realizzazione dei maxi striscioni per le due pareti laterali.

“E’ un fiore all’occhiello per la società saronnese e per l’atletica lombarda – ha commentato Maurizio Perini delegato Fidal Federazione da sempre vicina ad Osa Saronno che non ha fatto mancare la sua presenza alla cerimonia – è stata data una nuova vita ad un impianto che aveva qualche criticità”. Non è mancato l’omaggio, da parte di Balestrini, all’ex presidente Giulio Lenzi e il saluto degli atleti, purtroppo infortunati, Giorgia Marcomin e Filippo Cappelletti.

In forma smagliante invece Lorenzo Perini che con semplicità ha annunciato il suo ritorno alle gare con la maglia dell’Osa Saronno.

Presente con gli assessori Francesca Pozzoli, Franco Casali e Gabriele Musarò il sindaco Augusto Airoldi che in un breve discorso ha ricordato l’investimento per la riqualificazione della struttura “realizzato in un momento difficile per la città per il Paese intero”. Airoldi ha rimarcato come coi fondi del Pnrr saranno realizzati altri interventi nel Paladozio. A parlare di ulteriori opere invitando gli atleti a far sempre il meglio anche il delegato cittadino allo Sport Gabriele Musarò. Pozzoli posto l’accento sugli interventi sulle porte d’accesso laterale che “consentono di preservare la struttura e quindi gli allenamenti in caso di eventi meteo anche eccezionali”. Intervento sull’impegno dell’Amministrazione nell’ambito della settimana della mobilità per l’assessore alla partita Franco Casali.

Completare il parterre dei presenti gli sponsor che hanno sostenuto l’Osa e l’intervento qualche genitore e atleta Osa, i delegati di altre associazioni dal Cai al Gap e in consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.

il debutto della pista potrebbe essere già oggi pomeriggio in occasione dei campionati di società assoluti di atletica leggera finale nazionale B in programma oggi pomeriggio al Colombo Gianetti: se il vento non si placherà il salto in lungo potrebbe svolgersi indoor.

