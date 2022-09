x x

CARONNO PERTUSELLA – Tanto pubblico a Bariola di Caronno Pertusella, oggi, per la semifinale del campionato di softball serie A1 fra le locali della Rheavendors Caronno contro l’Mkf Bollate. Come a Saronno, si ripartiva dal 1-1, nella serie al meglio delle 5. Sarà dunque il Mkf Bollate ad affrontare l’Inox Team Saronno in finale, da sabato prossimo.

La cronaca – Nella prima partita pesano come macigni i 5 punti realizzati dal Bollate al primo inning, poi Caronno cerca di rimontare ma è tutto inutile, finisce 5-2.

In gara 4, in avvio equilibratissima col confronto a distanza fra le temibili lanciatrici straniere dei due team (Yilian Tornes per la Rhea e Veronika Peckova per Bollate), al terzo inning errore del Caronno regala il vantaggio al Bollate. Alla quinta ripresa entra il secondo punto per Bollate e poi la valida di Peckova vale altri due punti, 0-4m con il Mkf che può celebrare l’accesso alla finalissima contro Saronno.

Rheanvendors Caronno-Mkf Bollate 2-5, 0-4

(foto: una fase del match, Tornes contro Peckova; e la tribuna gremita a Bariola)

17092022