SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo al nota del Pd in merito alla vicenda del nuovo presidente del teatro Pasta tornata sotto i riflettori dopo la lettera di due abbonati.

L’articolo apparso su ilSaronno avente ad oggetto il cambio di vertice alla Fondazione Giuditta Pasta impone al PD, cui si attribuisce un duro confronto con l’Amministrazione cittadina, alcune necessarie osservazioni.

Intanto, non può che apprezzarsi, davvero, l’attaccamento di alcuni cittadini al Teatro della Città di Saronno ed alla sua attività tanto da promuovere la riconferma del suo attuale Presidente anche in deroga alle norme statutarie.

E’ il segno di un attaccamento e di un affetto verso un’istituzione culturale che, negli anni, non è restata avulsa dal contesto cittadino ma ha restituito un senso di identità che pochi altri enti sono riusciti a creare.

Tali valori e potenzialità del teatro Pasta sono stati sempre condivisi dal Pd che, già nel febbraio di questo anno, aveva deliberato e proposto all’Amministrazione un progetto di implementazione dell’offerta culturale al fine di favorirne la fruizione da parte di una platea di utenti quanto più vasta possibile.

In particolare, si proponeva, tra l’altro, di “aprire il teatro, ed in genere l’offerta culturale che potrà essere generata dallo stesso, agli utenti più fragili e più svantaggiati (famiglie in difficoltà o con componenti diversamente abili) mediante progetti specifici che riescano ad avvicinare tutti questi potenziali utenti (acquisto di blocchi di biglietti da parte del Comune per poi essere destinati a famiglie più svantaggiate- servizio di tutoraggio e di assistenza messo a disposizione del Comune anche utilizzando i giovani del servizio civile)”.

Quindi non solo offerta teatrale più “blockbuster” per garantire il riempimento della sala ma anche spettacoli finalizzati al “sociale” compresa la realizzazione di progetti “in collaborazione con istituti penitenziari per la messa in scena di rappresentazioni con attori non professionisti”.

Ovviamente nel progetto presentato dal Pd all’Amministrazione cittadina c’era molto altro e, soprattutto, l’urgenza di proporre un piano di risanamento dei conti perennemente in perdita in conseguenza dei margini operativi troppo spesso negativi anche sui singoli spettacoli (la spesa per l’acquisto dello spettacolo superava molte volte i ricavi ottenuti).

Il Pd, maggiore forza della coalizione, ha, quindi, proposto, nell’ambito delle linee programmatiche del programma elettorale, un piano per il rilancio del teatro indicando anche un nominativo per la carica di presidente della fondazione.

Tuttavia, quando si è trattato di individuare un soggetto che assumesse la direzione artistica del Tteatro (l’organo che decide il cartellone ed i contenuti dell’offerta dello stesso Teatro) si è avvertita la impossibilità di procedere ad un’autonoma verifica del valore e della fattibilità dei progetti pervenuti per svolgere tale funzione.

Ovviamente, chi avrebbe dovuto assumere la carica di presidente della fondazione, non potendo, con un certo grado di autonomia, verificare curricula e progetti di direzione artistica con evidenti conseguenze sulla stessa gestione del teatro e del suo equilibrio finanziario, ha ritenuto, giustamente, di sospendere l’efficacia dell’indicazione ricevuta almeno fintanto che non fosse riacquistata l’autonomia decisionale, che pure nel quadro delle partecipate del Comune, quale è la fondazione Pasta, pertiene a qualsiasi organo amministrativo di società ed enti privati.

Quindi nessuna “necessità politica” ha animato il Pd e le persone dallo stesso indicate che non si concretizzasse in una sincera volontà di realizzare l’interesse della collettività sia conferendo maggior valore e finalità anche “sociali” all’offerta culturale teatrale sia riportando in riequilibrio finanziario i conti della Fondazione.

Si attende ancora una definitiva risposta dell’Amministrazione.

