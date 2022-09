x x

SOLARO – Il Comune di Solaro aderisce all’edizione del ventennale di Ville aperte in Brianza. L’appuntamento culturale è in programma tra oggi 17 settembre ed il 2 ottobre. Per l’occasione sono stati inseriti nel progetti alcuni beni di pregio storico-artistico-architettonico del territorio come Villa Borromeo-Kewenhuller, la chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta, la Cappella del Santissimo Sacramento e l’oratorio Santi Ambrogio e Caterina in un percorso culturale e turistico importante che coinvolgerà anche la parrocchia e l’Associazione Amici Oratorio Santi Ambrogio e Caterina, con i volontari che metteranno a disposizione le proprie competenze per le visite guidate. La rassegna è sostenuta dalla Provincia di Monza e Brianza con l’intento di divulgare e favorire la conoscenza del patrimonio culturale locale e del territorio ed è patrocinata da vari enti, tra i quali il Ministero della Cultura, con anche un riconoscimento ufficiale da parte della Presidenza della Repubblica. L’obiettivo della manifestazione è quello di recuperare l’identità culturale della Brianza, intesa come area geografica anche oltre i confini amministrativi; per questa ragione, da diverse edizioni, aderiscono a Ville Aperte in Brianza anche enti proprietari di beni nei territori delle province di Lecco, Como, Milano, Varese.

Per l’evento solarese, grazie ai volontari dell’Associazione Amici dell’Oratorio ed alle guide ufficiali della rassegna, è stato pensato un percorso unico che possa coinvolgere i visitatori nella scoperta di tutti i punti selezionati per l’occasione, oltre all’oratorio di via Mazzini recentemente riaperto dopo importanti lavori di recupero, anche Villa Borromeo-Kewenhuller, la chiesa e la Cappella del Santissimo Sacramento che si trova proprio di fronte alla parrocchiale. Il programma prevede anche due concerti: venerdì 23 settembre alle ore 21 in Villa Borromeo si esibirà il quartetto Di tutto un pop, un percorso musicale che toccherà diversi generi, mentre sabato primo ottobre alle 21 in Villa Borromeo il Wind Rose Flute Quartet presenterà Viaggio nel vento, un percorso nella storia della musica alla scoperta del suono del flauto in tutte le sue forme e sonorità. Prenotare le visite è semplicissimo, è sufficiente recarsi sul sito di Ville Aperte, selezionare il Comune di Solaro e seguire la procedura.



Rimarca Monica Beretta, assessore conunale alla Cultura: “Siamo particolarmente orgogliosi di rientrare per la prima volta nella rassegna di Ville Aperte offrendo per le visite i nostri beni culturali più conosciuti e riconosciuti. Ringraziamo l’associazione e la parrocchia per aver messo a disposizione i volontari ed i beni. Invitiamo tutti a scoprire le bellezze dei nostri monumenti ed a partecipare agli eventi culturali, ai concerti, che arricchiscono il programma dell’iniziativa solarese”.

17092022