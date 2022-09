Calcio Esperia Lomazzo-Fbc Saronno, le interviste: mister Tricarico e De Marco

x x

LOMAZZO – “Anche oggi si contano tantissime occasioni di gol del Saronno, dobbiamo cercare di andare presto in vantaggio perchè più passano i minuti poi tutto diventa complicato. Abbiamo fatto un grosso sforzo mercoledì vincendo a Meda in Coppa Italia, e anche stavolta conquistando tre punti fondamentali e meritati”: così al termine di Esperia Lomazzo-Fbc Saronno 0-1 l’allenatore saronnese Danilo Tricarico commenta l’esito del match della domenica pomeriggio, terza giornata del campionato di Promozione. Le difficoltà? “A sbloccarla, contro le squadre che si chiudono, per il resto il nostro portiere non ha fatto neanche una parata” fa notare Tricarico.

Il gol decisivo è stato segnato proprio al novantesimo, dal giovane Michael De Marco: “Campo difficile, da Lomazzo tanta intensità. Per me una bella soddisfazione per il gol, sono arrivati i 3 punti. Per il resto miglioreremo”.

Su ilSaronno la cronaca play by play del match che si è giocato domenica pomeriggio allo stadio di Lomazzo.

18092022