CISLAGO – Domenica 18 Verdi e Sinistra Italiana tornano con il Gazebo, in piazza Enrico Toti davanti al Municipio; saranno presenti i candidati al Senato: Maurizia Punginelli e Maurizio Cremascoli, oltre al Candidato alla Camera Massimiliano Balestrero, i quali si rendono disponibili per comunicare novità e gli aggiornamenti politici e dialogare con i cittadini.

Sempre in piazza Enrico Toti, dalle 9 alle 12, sarà presente anche il gazebo del Partito Democratico con la candidata alla camera Debora Pacchioni, già consigliera comunale del gruppo di minoranza Cislago in Comune.

(foto: il gazebo di verdi e sinistra italiana)

18092022