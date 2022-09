x x

SARONNO – Ieri al gazebo allestito in Corso Italia dal gruppo saronnese di Forza Italia di cui è referente l’ex assessore alla Cultura Mariassunta Miglino, sono giunti i candidati del partito per la circoscrizione Camera Lombardia 2 (plurinominale) Cristina Rossello; Melania Rizzoli; Simone Longhini e per il Senato (Plurinominale Senato Lombardia 1) Adriano Paroli. Erano presenti anche il Commissario Provinciale facente funzione Giuseppe Taldone, il responsabile enti locali per il Sud provincia Pietro Zappamiglio, la Responsabile di Azzurro Donna Rosa Pozzani e il consigliere comunale saronnese Agostino De Marco con tutto il direttivo locale.

“Abbiamo organizzato questo momento di incontro – ha dichiarato Mariassunta Miglino – perché crediamo nella politica fatta tra la gente. Anche se questo sistema elettorale non consente di scegliere direttamente i candidati è importante conoscerli personalmente e instaurare un rapporto diretto e personale. Siamo felici dell’impegno preso da tutti i candidati di occuparsi se eletti del nostro territorio”.”

Cristina Rossello, deputata uscente e avvocato, ha sottolineato l’importanza di valorizzare le infrastrutture di trasporto presenti in provincia in particolare Malpensa e le numerose linee ferroviarie sia quelle gestite da Trenord che da RFI. Melania Rizzoli, attuale assessore alla formazione professionale di Regione Lombardia, si è soffermata sul tema del lavoro per i giovani rimarcando i risultati ottenuti dalla recente legge regionale da lei promossa che ha consentito l’avviamento al lavoro di migliaia di giovani lombardi. Il candidato del territorio Simone Longhin, consigliere comunale a Varese, ha insistito sulle potenzialità del nostro territorio e sui rischi che corrono le nostre piccole e medie aziende in questo difficile frangente. La politica e le istituzioni nazionali devono dare risposte immediate ed efficaci al caro bollette e al carico fiscale ormai insopportabile.

“Forza Italia invita tutti i cittadini a recarsi alle urne domenica prossima ed esprime il proprio voto. L’astensionismo è una grave minaccia alla democrazia e alla tenuta delle nostre istituzioni. Si ricorda che per esprimere un voto valido è sufficiente barrare il simbolo del partito una sola volta per ogni scheda”

