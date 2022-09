Il sindaco di Ceriano a Pontida: “La Brianza c’è”

PONTIDA – Anche il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, al raduno della Lega oggi a Pontida: dal pratone che ormai da molti anni costituisce il “palcoscenico” di questo appuntamento del “popolo leghista” anche un live da parte di Crippa che ha voluto condividere il momento dell’arrivo sul palco del segretario nazionale Matteo Salvini.

“Ceriano, Varedo, la Brianza a Pontida c’è” ha ricordato Crippa. Tanti gli attivisti locali presenti a Pontida e provenienti praticamente da tutte le località della zona, compresa Saronno con l’immancabile super-militante Elio Fagioli e molti altri.

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, militante leghista, al raduno domenicale della Lega a Pontida)

