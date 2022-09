x x

SARONNO – Non è passato certo inosservato il pullman con i colori della Juventus, posteggiato nei pressi dell’ingresso dello Starhotels Grand Milan di via Varese: molti i cittadini che si sono fermati cercanto di “sbirciare”, chi a realizzare una foto col telefonino. E comunque la presenza della Juventus a Saronno ha subito creato grande curiosità.

E’ la prima squadra in ritiro in vista della partita del pomeriggio domenicale a Monza per la serie A di calcio? In realtà si sarebbe trattato della Under 23 chiamata all’incontro di serie C contro il Renate sabato pomeriggio, con risultato finale di 3-2 per i brianzoli; incontro andato in scena allo stadio di Meda, dove il Fbc Saronno aveva giocato e vinto proprio mercoledì sera nella Coppa Italia di Promozione contro il Meda.

(foto: il bus della Juventus posteggiato allo Starhotels Grand Milan di Saronno)

