SARONNO – Apprezzamenti ma anche tante riflessioni e occasioni di confronto ieri, sabato 17 settembre, per l’inaugurazione della diciasettesima edizione del Saronno Fotofestival proposto dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (ex Gruppo fotoamatori Saronno) che ieri ha aperto le mostre “diffuse” in diverse location in città.

Gli amanti della fotografia saronnesi hanno realizzato un inedito allestimento dello spazio espositivo di Casa Morandi con una piccola platea per la presentazione, subito gremita e con diverse persone rimaste in piedi, ed un’innovativa esposizione degli scatti con un riuscito effetto scenico ed una nuova modalità di fruire degli scatti.

Ad accogliere i visitatori la presidente Emanuela Baccichetti che ha dato il benvenuto anche al sindaco Augusto Airoldi che, in un breve discorso, ha posto l’accento su come il Saronno Fotofestival dia l’occasione non solo per “vedere” delle opere ma anche per avviare riflessioni e un confronto che “quest’anno tocca anche i temi della sostenibilità e del cambiamento climatico di grande attualità con gli eventi degli ultimi mesi dalla maxigrandinata di luglio a Saronno all’alluvione delle Marche”.

Il pomeriggio è stato anche l’occasione per presentare le diverse esposizioni ma anche per raccontare il percorso di crescita che ha portato il gruppo ad avere un nuovo nome ed un nuovo logo.

Per i visitatori la possibilità di sentire, dal curatore Stefano Natrella, il lavoro fatto dagli iscritti per la realizzazione della mostra Landing: “Un progetto collettivo ogni autore, da un’osservazione attenta di una superficie, trova un’immagine nascosta a lui visibile, che viene rivelata attraverso un trittico fotografico oltre la forma e la riconoscibilità, in cui vi è proiettato il proprio inconscio”.

Le mostre sono aperte oggi domenica 18, sabato 24 e domenica 25 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e venerdì 23 dalle 16 alle 19.

Nel corso della manifestazione sarà possibile partecipare al Contest, organizzato con ilSaronno che permetterà di scegliere la foto che accompagnerà il sito dell’associazione e la sua pagina Facebook nei prossimi giorni. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)

QUI TUTTO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE